Domagoj Vida'ya Parma talip oldu

Beşiktaş'tan yıllık 3.7 milyon euro garanti ücret kazanan Domagoj Vida'yı, İtalya takımlarından Parma'nın istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki savunma oyuncusu Domagoj Vida'ya, İtalya'nın köklü ekiplerinden Parma talip oldu.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Vida'nın yeni adresinin Parma olabileceği ve kulübün oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği yazıldı.

BEŞİKTAŞ'TA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Kadro maliyetini aşağı çekmek ve TFF'nin harcama limitlerinde artışa gitmek isteyen Beşiktaş'ta Domagoj Vida, gözden çıkarılan oyuncular arasında yer alıyor.

Takımda en yüksek maaşı alan Hırvat futbolcuyla ayrılık için görüşmeler yapılsa da ekonomik açıdan uzlaşma sağlanamamıştı.

Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlılardan senelik 3.7 milyon euro ile en yüksek maaşı alıyor.

LYON DA İLGİLENİYOR

Tecrübeli savunmacıya, daha önce Ligue 1 ekiplerinden Lyon da talip olmuştu.

Lyon'un bu transferi bonservissiz şekilde gerçekleştirmek istediği, Vida'nın ise Fransız ekibiyle yaptığı görüşmelerde maaş konusunda anlaşma sağlayamadığı kaydedilmişti.

Hırvat futbolcu geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 38 maçta yer alırken, 5 gol kaydetti.