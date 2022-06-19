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    Domenec Torrent ile veda vakti

    Galatasaray'da İspanyol teknik direktör Domenec Törrent ile yollar ayrılıyor.
    • 19.06.2022 - 09:06
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    Domenec Torrent ile veda vakti

    Galatasaray'da Dursun Özbek yönetiminin seçilmesinin ardından gözler transfer ve teknik direktör konusuna çevrildi. Sarı Kırmızılılar'da başkan Özbek, Anıtkabir'i ziyaret sırasında teknik direktörün önümüzdeki hafta açıklanacağını açıkladı.

    Özbek'in bu açıklamalarının ardından teknik direktör Domenec Torrent ile yollar resmen ayrılıyor. Özbek yönetimi, İspanyol çalıştırıcı ile sözleşme fesih görüşmelerine başladı.

    Torrent'in Galatasaray karnesi

    59 yaşındaki çalıştırıcı sarı-kırmızılı takımda 20 maçta görev aldı ve 7 galibiyet, 5 beraberlik ile 8 mağlubiyet elde etti, 1.30 puan ortalamasını tutturdu.

    Uzun yıllar Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan İspanyol teknik adam G.Saray'dan önce New York City ve Flamengo'da çalıştı.

    Domenec Torrent ile veda vakti #1


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