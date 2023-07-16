Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'e veda etti Fenerbahçe'nin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb taraftarına veda etti.

Fenerbahçe'nin anlaştığı belirtilen Dominik Livakovic transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Hırvat kaleci Dinamo Zagreb'in Hajduk Split ile karşılaştığı Süper Kupa maçının ardından taraftarlara veda etti.

Veda etti

Hajduk Split'i, Martin Baturina'nın 52. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan Dinamo Zagreb'de kaleci Dominik Livakovic, tribünlere giderek taraftarlara el salladı.

28 yaşındaki Hırvat kalecinin bu hareketi takımdan ayrılacağına yorumlandı.

Büyük oranda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferinde artık sona yaklaştı. Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe, Livakovic transferi için büyük oranda anlaşma sağladı.

Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla adından söz ettiren kaleci Dominik Livakovic için Fenerbahçe, kulübü Dinamo Zagreb'i ikna etti.

Sarı-lacivertli takımın bir süredir pazarlıklar yürüttüğü Livakovic için 6 milyon euroluk teklif yetersiz kaldı.

Dinamo Zagreb'in 10 milyon euroda diretmesi nedeniyle mesafe kaydedemeyen sarı-lacivertliler, son olarak teklifini 9 milyon euroya yükseltti.