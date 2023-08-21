Dominik Livakovic, İstanbul'a ne zaman gelecek? Hırvat basını duyurdu Fenerbahçe'nin kaleci gündeminin bir numaralı ismi Dominik Livakovic'le ilgili olarak Hırvat basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. Germanijak'ın haberine göre; Livakovic kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...

ensonhaber.com Fenerbahçe'de gündemde yer alan kaleci transferinde bir numaralı aday uzun süredir Hırvat Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic'ti. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde bu transferde mutlu sona ulaşması bekleniyor. Hırvatistan'ın saygın gazetelerinden Germanijak'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler 9+1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transferi tamamlamaya hazırlanıyor. 23 Ağustos'ta gelecek iddiası Haberde tecrübeli eldivenin İstanbul'a geleceği tarih de açıklandı. Dominik Livakovic, 23 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek. Altay tartışılıyor Fenerbahçe için kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesi beklenen yıldız kalecinin, 4+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın performansı son dönemde tartışma konusu olmuştu. Bununla birlikte kaleci transferine kesin gözüyle bakılıyordu.