Dominik Livakovic'e Suudi Arabistan'dan talip var Fenerbahçe'de performansı günden güne yükselen Dominik Livakovic'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

Haber Merkezi

Geçen sezon Fenerbahçe'de yediği goller nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Dominik Livakovic, bu sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.

Hırvat kaleci, Dinamo Zagreb'den kaleci antrenörü olan Sandro Zufic'in takıma katılmasıyla adeta kendini yeniden buldu.

29 yaşındaki eldiven, bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi maçlarında takımın ayakta kalan isimlerinin başında geliyor.

8 KURTARIŞ YAPTI

Twente maçında 8 kurtarış yapan tecrübeli eldiven, kendisini takip eden kulüplerin iştahını kabartmaya devam ediyor.

Sezon başında onu takip eden Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin Livakovic için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

Suudi kulüplerinin, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını astronomik bir teklifle çalması bekleniyor.

6.6 MİLYON EUROYA ALINDI

Sarı-lacivertliler başarılı kaleciyi geçen yıl Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'ten 6.6 milyon euro karşılığında renklerine katmıştı. Livakovic, bu sezon 13 maçta 14 gol yerken 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Hırvat kalecinin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.