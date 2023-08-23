Dominik Livakovic'in İstanbul'a gelişi rötar yapabilir! Zagreb'ten şaşırtan karar Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferi için geri sayıma geçerken, Dinamo Zagreb'ten flaş bir açıklama geldi.

ensonhaber.com

Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in transferini heyecanla beklerken, sarı-lacivertlileri şaşırtan bir açıklama geldi.

Hırvat basını, 28 yaşındaki Dominik Livakovic'in günlerdir Fenerbahçe için uçağa bineceğini ve çarşamba günü İstanbul'da olacağını duyururken, bu kez yeni bir açıklama geldi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'ı ağırlayacak olan Dinamo Zagreb'te teknik direktör Sergej Jakirovic, maç öncesinde Livakovic ile ilgili konuştu.

"Kalede olacak"

"Dominik Livakovic, Sparta Prag maçında Dinamo Zagreb kalesinde olacak mı?" sorusunu cevaplayan Jakirovic, "Livakovic mi? Bugünkü bilgilere yarın kalede Livakovic olacak." açıklamasını yaptı.

Sparta Prag talebi

Bu açıklamanın ardından Dinamo Zagreb'in Livakovic'i Sparta Prag ile oynanacak iki maçta oynatarak, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediği ve ondan sonra Hırvat kalecinin Fenerbahçe'ye gitmesine izin vereceği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'in bu talebi karşısında nasıl cevap vereceği merakla bekleniyor.

Öte yandan kısa bir süre önce Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini ve Sarı-lacivertlilerin, Hırvat kaleciyle 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.