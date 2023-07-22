Dominik Livakovic'in yediği gol sosyal medyada gündem oldu Dinamo Zagreb'e veda etmesine rağmen ligin ilk maçında sahaya çıkan Dominik Livakovic, 74. dakikada yediği golle viral olurken, oyuncunun transferi konusunda da soru işaretleri oluştu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Fenerbahçe'de transfer listesinin ilk sırasında yer alan kaleci Livakovic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'in Hajduk Split ile oynayacağı maça ilk 11'de başladı.

28 yaşındaki kalecinin geçtiğimiz hafta Hırvatistan Süper Kupa maçı sonrası Dinamo Zagreb taraftarına veda etmesi dikkat çekmişti.

Hatalı gol yedi tartışması

Öte yandan mücadelenin 74. dakikasında Livakovic'in yediği gol dikkat çekti. Hırvat kaleci altıpasın içine kadar gelen topa müdahale edemeyerek gole davetiye çıkardı.

Liva'nın bu golü yemesi sosyal medyadaki Fenerbahçelileri de ikiye böldü. Kimisi Altay Bayındır'ın daha büyük hatalar yaptığını söylerken, kimisi de Altay'ın kalede kalması gerektiğini savundu.

Ayrıca mücadeleyi Hajduk Split son dakika golüyle 2-1 kazandı.