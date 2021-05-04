Donnarumma ayrılmak istiyor

16 yaşından beri Milan’ın kalesini koruyan Gianluigi Donnaruma’nın sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. Başarılı eldiven, istediği maaşın verilmemesi durumunda ayrılmayı düşünüyor.

İtalyan ekibi Milan’da sözleşmesi sona erecek kaleci Gianluigi Donnarumma; yıllık maaşına zam istediğini, aksi takdirde Şampiyonlar Ligi hedefi de olduğu için takımdan ayrılabileceğini yönetime iletti.



Bu sezon 44 maçta Milan’ın kalesini koruyan İtalyan eldiven, kulübün en önemli oyuncularından biri.

YILLIK 10 MİLYON İSTİYOR

Maaş talebini kulübe bildiren Donnarumma, yılda 10 milyon euro istediğini belirtti. Halihazırda bir yılda 6 milyon euro maaş alan kaleciye Milan yönetimi, 8 milyon euro ödeyebileceğini söyledi. Yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Şampiyonlar Ligi’nde oynamak isteyen kalecinin talep ettiği tutarı karşılayabileceğini belirten İtalyan devi Juventus, başarılı kaleciyi radarına aldı.

Transfer çalışmalarına başlamak için sezonun bitmesini bekleyen Juventus'un, 22 yaşındaki kalecinin Milan ile sözleşme yenilememesi durumunda bu transferi bitirmesi bekleniyor.