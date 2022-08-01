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Dortmund, kanser olan Haller'in yerine Simeone'yi istiyor

Dortmund, kanser olan Haller'in yerine Simeone'yi istiyor

Kemoterapi tedavisi görecek olan ve bir süre sahalardan uzak kalması beklenen B. Dortmund’un yeni transferi Sebastian Haller’in yerine Alman ekip, Giovanni Simeone'yi kadrosuna katmayı planlıyor.