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- Dortmund, kanser olan Haller'in yerine Simeone'yi istiyor
Dortmund, kanser olan Haller'in yerine Simeone'yi istiyor
- 01.08.2022 - 09:53
- Güncelleme : 01.08.2022 - 09:59
Geçtiğimiz günlerde Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund, 31 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax’tan Sebastian Haller’i kadrosuna katmıştı.
Alman ekip, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmasıyla birlikte Haller’in kötü huylu testis tümörüne sahip olduğu öğrenilmişti.
Dortmund, Fildişi Sahilli oyuncunun uzun sürecek bir tedavi sürecine girecek olması nedeniyle forvet bölgesine yeni bir transfer yapma arayışına girdi.
Marca'nın haberine göre; Alman ekibi Hellas Verona forması giyen 27 yaşındaki forvet Giovanni Simeone'yi kadrosuna katmak istiyor. Dortmund yöneticileri 4 Ağustos günü transferi bitirmek için İtalya'ya gidecek.
Juventus da istiyor
Haberde yer alan detaya göre, Seria A temsilcisi Juventus'da oyuncuyu transfer etmek istiyor ancak Dortmund transferi tamamlama noktasında daha yakın konumda yer alıyor.
17 gol 6 asist
Geride bıraktığımız sezon 36 maça çıkan 27 yaşındaki golcü Giovanni Simeone, bu maçlarda 17 gol ve 6 asistlik başarı yakaladı.
Arjantinli forvet, 17 golle en iyi sezonunu geçirirken, Ciro Immobile’nin 27 gol ile gol krallığını yaşadığı Serie A’da gol krallığında listesinde 4. sıraya yerleşmişti.
Öte yandan Giovanni Simeone, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de oğlu.