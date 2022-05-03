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    Dortmund'dan gelecek sezon için ikinci transfer

    Borussia Dortmund, Freiburg’da oynayan Alman milli futbolcu Nico Schlotterbeck’i 2022-2023 sezonundan itibaren renklerine kattığını duyurdu.
    • 03.05.2022 - 11:02
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    Dortmund'dan gelecek sezon için ikinci transfer

    Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 1,91 boyundaki savunma oyuncusu Schlotterbeck’in bugün sağlık muayenesinden geçtiği ve 30 Haziran 2027’ye kadar sürecek bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.

    Borussia Dortmund’un sportif direktörü Michael Zorc, Schlotterbeck’in çok iyi gelişme sağladığını belirterek, "Schlotterbeck’in profili Borussia Dortmund’a uyuyor." dedi.

    2 kez milli takımda oynadı

    Freiburg’da 53, Union Berlin’de de 18 kez forma giyen 22 yaşındaki Schlotterbeck 2 kez de milli takımda oynadı.

    Dortmund daha önce de Bayern Münih'ten Niklas Süle'yi önümüzdeki sezon için kadrosuna kattığını duyurmuştu.


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