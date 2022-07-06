- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Dortmund'un yeni golcüsü Haller
Dortmund'un yeni golcüsü Haller
Borussia Dortmund, Ajax'tan Sebastian Haller'i kadrosuna kattı.
- 06.07.2022 - 21:25
Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Ajax'ın golcüsü Sebastian Haller'i kadrosuna kattı.
Manchester City'nin yolunu tutan Erling Haaland'ın yerini doldurmak isteyen Borussia Dortmund, Sebastian Haller ile 2026 yılına kadar anlaştı.
Bonservisi 31 milyon euro
Sarı-Siyahlılar, forvet oyuncusu için Ajax'a 31 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Fildişi Sahili Milli Takımı oyuncusu geçtiğimiz sezon Ajax'ta 42 maça çıktı. Forvet oyuncusu bu maçlarda takımına 34 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.