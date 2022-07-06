Petrol
100.51
-2.20%
Euro
17.548
0.46%
Dolar
17.2251
1.48%
Altın
963.72
0.09%
Borsa
2408
0.00%
Bitcoin
350.241
1.51%
BTXN Coin
6.57
-1.49%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Açık 26 C

    Dortmund'un yeni golcüsü Haller

    Borussia Dortmund, Ajax'tan Sebastian Haller'i kadrosuna kattı.
    • 06.07.2022 - 21:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dortmund'un yeni golcüsü Haller

    Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Ajax'ın golcüsü Sebastian Haller'i kadrosuna kattı.

    Manchester City'nin yolunu tutan Erling Haaland'ın yerini doldurmak isteyen Borussia Dortmund, Sebastian Haller ile 2026 yılına kadar anlaştı.

    Bonservisi 31 milyon euro

    Sarı-Siyahlılar, forvet oyuncusu için Ajax'a 31 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Fildişi Sahili Milli Takımı oyuncusu geçtiğimiz sezon Ajax'ta 42 maça çıktı. Forvet oyuncusu bu maçlarda takımına 34 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

    Dortmund un yeni golcüsü Haller #1


    İlginizi Çekebilir

    2022 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Ne kadar oldu?
    Gündem

    2022 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Ne kadar oldu?

    Fotoğrafını inceltti! Defne Samyeli 50. yaş gününde herkesi harcadı...
    Medya

    Fotoğrafını inceltti! Defne Samyeli 50. yaş gününde herkesi harcadı...

    enç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    enç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    Görüş Bildir