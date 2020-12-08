Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ta kalıyor

Takımdaki geleceği merakla beklenen Dorukhan Toköz konusunda düğüm çözüldü. Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu 24 yaşındaki futbolcu yapılan teklife olumlu yanıt vererek Beşiktaş'ta kalma kararı verdi.

Beşiktaş'taki bir numaralı gündem maddelerinden biri olan Dorukhan Toköz'ün sözleşme konusu nihayet çözüme kavuştu.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin daha önce net bir şekilde, “Beşiktaş’ta oynamak istiyorsa sözleşme imzalar. Ama oynamak istemezse Allah yolunu açık etsin.” dediği 24 yaşındaki futbolcunun, kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etme kararı aldığı öğrenildi.

Kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi konusunda hem kendisi hem de menajeri aracılığıyla bir süredir yönetimle görüşmelerde bulunan 24 yaşındaki ön liberonun, 3+1 yıllık kontrat konusunda Beşiktaş’la ön anlaşma yaptığı bildirildi.

İLK SENESİNDE 3 KATI ZAM

Beşiktaş'tan yıllık 350 bin euro kazanan ve ilk etapta yıllık 1,5 milyon eurolu talebi bulunan tecrübeli futbolcunun, Başkan Ahmet Nur Çebi’yle konuyu direkt olarak görüşerek orta yolu bulduğu belirtildi.

Yönetimin, Dorukhan’ı, ilk yılı 1.1 milyon euro, ikinci senesi 1 milyon 250 bin euro, üçüncü dönemi 1.5 milyon euro ve opsiyonlu tarih için ise 1 milyon 750 bin euroluk teklifiyle ikna ettiği ifade edildi. Tarafların, toplamda 5.6 milyon euro (53 milyon TL) maliyetle yapılan ön anlaşmaya ocak ayında başlayacak ara transfer dönemine kadar resmiyet kazandırması bekleniyor.

FENERBAHÇE DE DEVREDEYDİ

Dorukhan ve Beşiktaş cephesi ilk görüşmelerde anlaşma sağlayamayınca devreye Fenerbahçe girmişti. Başarılı futbolcunun sezon sonunda boşa çıkacak olması sebebiyle çalışma başlatan sarı-lacivertliler, gelişmeleri yakından takip ediyordu. Ancak tecrübeli futbolcunun yoluna Kara Kartal’da devam etme kararı alması sonrasında Kanarya, listesini güncelleyecek.

BAŞKAN ÇEBİ "YÜZDE 90 ANLAŞTIK" DEMİŞTİ

Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Dorukhan ile görüşmelerimiz devam ediyor. Her iki taraf da imzaları atmadan belli olmaz ama bana göre yüzde 90 bitti. Olumlu şekilde bitti. İmzalar atıldığında açıklarız. Dorukhan'ın bize farklı davranıp gitmek istemediğini gösterdiğini sanmıyorum. Tavırlar ve görüşmeler çok olumlu. Sadece bunları kağıda döküp imzalamak kaldı." ifadelerini kullanmıştı.