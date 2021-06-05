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    Dorukhan Toköz, Celta Vigo ile anlaştı

    Dorukhan Toköz, Celta Vigo ile anlaştı

    Beşiktaş ile sözleşmesi biten milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün İspanyol ekiplerinden Celta Vigo ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 12:17
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    Beşiktaş’la sözleşme yenilemeyen Dorukhan’ın EURO 2020 sonrasında İspanyol ekibi Celta Vigo ile resmen sözleşme imzalaması bekleniyor.

    ROTASI İSPANYA

    Transfer döneminin sık konuşulan isimlerinden Dorukhan Toköz’ün geleceği konusunda gelişmeler netlik kazanmaya başladı. A Milli Takım ile birlikte EURO 2020’ye hazırlanan yıldız futbolcunun yeni durağının İspanyol ekibi Celta Vigo olması bekleniyor.

    2018 yılında 150 bin Euro karşılığında Eskişehirspor’dan Beşiktaş’ın yolunu tutan Dorukhan’ın sözleşmesi Temmuz ayında resmen sona erecek.

    Dorukhan Toköz, Celta Vigo ile anlaştı #1

    Hürriyet'in haberine göre; Dorukhan, İspanya La Liga’da sezonu 8. sırada tamamlayan Celta Vigo ile büyük ölçüde el sıkıştı. Dorukhan Toköz’ün EURO 2020’nin ardından yeni kulübü ile resmi imzayı atması bekleniyor.

    Dorukhan Beşiktaş’ta 3 sezonda çıktığı 71 karşılaşmada 3 gol atıp, 3 de asist yaptı.

    Dorukhan Toköz, Celta Vigo ile anlaştı #2

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