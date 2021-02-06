Dorukhan Toköz, hala imzayı atmadı

Yurt dışından teklif gelme ihtimali nedeniyle henüz sözleşmeye imza atmayan Dorukhan Toköz, yönetimin sabrını taşırdı.

Josef de Souza'nın sözleşmesini uzatan Beşiktaş yönetimi, gözünü Dorukhan Toköz'e çevirdi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcuyla uzun süredir pazarlık halinde olan siyah-beyazlılar, artık Dorukhan'dan bir cevap bekliyor.

AVRUPA'DAN TEKLİF BEKLİYOR

Beşiktaş'ın hazırladığı sözleşmeye imza atmayan orta saha oyuncusunun neden böyle bir davranışta bulunduğu ortaya çıktı.

Dorukhan'ın, yurt dışından teklif gelme ihtimali olduğu için ağırdan aldığı öğrenilirken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ise sabrının taştığı belirtildi.

Adı Fenerbahçe'yle de anılan Dorukhan'a ay sonuna kadar süre veren Beşiktaşlı idareciler, olumsuz cevap alması halinde başka bir teklifte bulunmayacak.