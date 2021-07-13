Dorukhan Toköz takım bulamadı

Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Dorukhan Toköz, Avrupa'dan istediği teklifleri alamıyor. 25 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılara dönmek için haber yolladı.

Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyen Dorukhan Toköz, Avrupa'dan kulüp bulamayınca siyah-beyazlılara geri dönmek için nabız yokluyor.

BEŞİKTAŞ'I REDDETMİŞTİ

Siyah-beyazlılarda geçirdiği 3 sezonun ardından sözleşme yenilemek istemeyen Dorukhan Toköz, Avrupa'ya gitmek istediğini belirterek Beşiktaş'ın tüm tekliflerini geri çevirmişti.

GERİ DÖNMEK İSTEDİ

İspanyol takımı Celta Vigo ile temas kuran Dorukhan, bu görüşmelerden de sonuç çıkaramayınca siyah-beyazlılara haber yolladı. 25 yaşındaki futbolcunun isteğine karşılık Mehmet Topal'ı açıklayan Beşiktaş, bir nevi Dorukhan'a kapıları kapatmış oldu.

Fanatik'te yer alan habere göre; yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Dorukhan'ın, menajeri aracılığıyla yurt içi ve yurt dışında takımlarla görüşmeye devam edeceği kaydedildi.