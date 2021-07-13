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    Dorukhan Toköz takım bulamadı

    Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Dorukhan Toköz, Avrupa'dan istediği teklifleri alamıyor. 25 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılara dönmek için haber yolladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 11:27
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    Dorukhan Toköz takım bulamadı

    Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyen Dorukhan Toköz, Avrupa'dan kulüp bulamayınca siyah-beyazlılara geri dönmek için nabız yokluyor.

    BEŞİKTAŞ'I REDDETMİŞTİ

    Siyah-beyazlılarda geçirdiği 3 sezonun ardından sözleşme yenilemek istemeyen Dorukhan Toköz, Avrupa'ya gitmek istediğini belirterek Beşiktaş'ın tüm tekliflerini geri çevirmişti.

    Dorukhan Toköz takım bulamadı #1

    GERİ DÖNMEK İSTEDİ

    İspanyol takımı Celta Vigo ile temas kuran Dorukhan, bu görüşmelerden de sonuç çıkaramayınca siyah-beyazlılara haber yolladı. 25 yaşındaki futbolcunun isteğine karşılık Mehmet Topal'ı açıklayan Beşiktaş, bir nevi Dorukhan'a kapıları kapatmış oldu.

    Fanatik'te yer alan habere göre; yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Dorukhan'ın, menajeri aracılığıyla yurt içi ve yurt dışında takımlarla görüşmeye devam edeceği kaydedildi.

    Dorukhan Toköz takım bulamadı #2

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