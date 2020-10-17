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    Dorukhan Toköz'e Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de talip oldu

    Dorukhan Toköz'e Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de talip oldu

    Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı belli olmayan Dorukhan Toköz'ün talipleri her geçen gün artıyor. Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcuyu listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 12:07
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    Beşiktaş'ta 350 bin euroluk maaşıyla takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Dorukhan Toköz'ün, takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

    Dün bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 24 yaşındaki oyuncu için söylediği sözler, 'Dorukhan'ın sözleşmesi uzatılmayacak' şeklindeki iddiaları yeniden güçlendirdi.

    Dorukhan Toköz e Galatasaray dan sonra Fenerbahçe de talip oldu #1

    "OYNAMAK İSTEMİYORSA ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN"

    Oyuncunun geleceğiyle ilgili konuşan Çebi, "Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ta top oynamak istiyorsa sözleşme imzalayacaktır. Oynamak istemiyorsa da Allah yolunu açık etsin." diyerek üstü kapalı bir şekilde rest çekmişti.

    Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun şimdiden oyuncuyla iletişime geçtiği ve sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala (Bosman kuralı nedeniyle) Dorukhan'la  masaya oturacağı belirtildi.

    Şu anda 350 bin euro kazanan Dorukhan'a Beşiktaş'ın son olarak 700 bin euro teklif ettiği, Fenerbahçe'nin ise 1 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

    GALATASARAY DA İSTİYOR

    Yetenekli oyuncuyu tek isteyen kulüp Fenerbahçe değil. Galatasaray yönetiminin de teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine harekete geçtiği ve oyuncuyu sarı-lacivertlilere kaptırmak istemediği bildirildi.

    Dorukhan Toköz e Galatasaray dan sonra Fenerbahçe de talip oldu #2

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