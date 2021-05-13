Douglas Costa, Gremio'ya transfer oluyor

Bonservisi Juventus'ta bulunan ve son olarak Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu Douglas Costa, ülkesi Brezilya'ya dönüyor.

Bonservisi Juventus'ta bulunan ve son olarak Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu Douglas Costa, ülkesi Brezilya'ya dönmeye hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, yıldız futbolcu kariyerinin başladığı Brezilya'ya dönmek istiyor. Juventus ile sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Costa'nın takımıyla kontratını feshetmek için görüşmelere başladığı öğrenildi.

30 yaşındaki futbolcunun futbola başladığı Brezilya'nın köklü kulübü Gremio'ya transfer olması bekleniyor.

11 MAÇTA 1 GOL ATTI

2018 yılından beri İtalyan devi Juventus'un kadrosunda bulunan Douglas Costa, son olarak Bayern Münih'te kiralık olarak forma giydi. Costa, Alman ekibiyle bu sezon Bundesliga'da 11 maça çıktı ve 1 gole imza attı.