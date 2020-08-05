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Douglas ve Utku takımdan ayrılıyor
- Haber Merkezi
- 05.08.2020 - 09:30
Birçok isimle yollarını ayıran Beşiktaş'ta değişim rüzgarları esmeye devam ediyor.
TFF'nin açıkladığı harcama limitini aşmamak için kadroyu boşaltmayı sürdüren siyah-beyazlılarda, son olarak Utku Yuvakuran ile Douglas'ın takımdan ayrılacağı öğrenildi.
ÜMRANİYE'YE KİRALANACAK
Formayı Ersin'e kaptıran 22 yaşındaki kaleci Utku'nun Ümraniyespor'a gönderileceği belirtildi.
1 yıl daha sözleşmesi bulunan genç file bekçisinin kontratının uzatılarak İstanbul ekibine kiralanması bekleniyor.
DOUGLAS İLE YOLLAR AYRILIYOR
Diğer taraftan sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle hiç katkı sağlayamayan Douglas'ın Erzurumspor'la görüştüğü bildirildi.
Limit aşımına dikkat eden yönetim, 2022 yılına kadar kontratı bulunan Brezilyalı sağ beki bedelsiz olarak Erzurum ekibine vermeyi planlıyor.