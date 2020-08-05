Douglas ve Utku takımdan ayrılıyor

Douglas ve Utku takımdan ayrılıyor

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Beşiktaş'ta 22 yaşındaki kaleci Utku Yuvakuran'ın Ümraniyespor ile anlaştığı öğrenildi. Sakatlıklar nedeniyle hiç katkı veremeyen Douglas ile Erzurumspor'a transfer olacak.

Birçok isimle yollarını ayıran Beşiktaş'ta değişim rüzgarları esmeye devam ediyor.

TFF'nin açıkladığı harcama limitini aşmamak için kadroyu boşaltmayı sürdüren siyah-beyazlılarda, son olarak Utku Yuvakuran ile Douglas'ın takımdan ayrılacağı öğrenildi.

ÜMRANİYE'YE KİRALANACAK

Formayı Ersin'e kaptıran 22 yaşındaki kaleci Utku'nun Ümraniyespor'a gönderileceği belirtildi.

1 yıl daha sözleşmesi bulunan genç file bekçisinin kontratının uzatılarak İstanbul ekibine kiralanması bekleniyor.

DOUGLAS İLE YOLLAR AYRILIYOR

Diğer taraftan sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle hiç katkı sağlayamayan Douglas'ın Erzurumspor'la görüştüğü bildirildi.

Limit aşımına dikkat eden yönetim, 2022 yılına kadar kontratı bulunan Brezilyalı sağ beki bedelsiz olarak Erzurum ekibine vermeyi planlıyor.