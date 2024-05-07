Dries Mertens'in sözleşme görüşmelerinde son durum Galatasaray'ın takımda kalmasını istediği Dries Mertens ile görüşmeler devam ediyor. Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılılardan şu anda aldığı maaşa yakın bir ücret talep ediyor. Mertens, indirimi kabul ederse sözleşme yenilenecek.

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Galatasaray'da takımda kalması istenen Dries Mertens ile yapılan yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Mertens'in yeni maaşı

Birkaç gün içerisinde tarafların, detayları belirleyip kontrat imzalaması bekleniyor. Mertens'in maaş seviyesinin 2-2.5 milyon euro (Şu anda 2.9 milyon euro kazanıyor) bandına çekileceği de gelen haberler arasında.

Geleceği için açıklama

Dries Mertens, Sivasspor karşılaşmasının ardından geleceği için gelen sorunun ardından, "Göreceğiz, bu hafta görüşmeler olacak." şeklinde cevap vermişti.

Bu sezon ne yaptı?

Galatasaray'da bu sezon 48 maçta süre bulan 37 yaşındaki deneyimli futbolcu, 11 gol, 17 asistlik performans ortaya koydu.