Dries Mertens'in sözleşme görüşmelerinde son durum

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Galatasaray'da takımda kalması istenen Dries Mertens ile yapılan yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor.
Mertens'in yeni maaşı
Birkaç gün içerisinde tarafların, detayları belirleyip kontrat imzalaması bekleniyor. Mertens'in maaş seviyesinin 2-2.5 milyon euro (Şu anda 2.9 milyon euro kazanıyor) bandına çekileceği de gelen haberler arasında.
Geleceği için açıklama
Dries Mertens, Sivasspor karşılaşmasının ardından geleceği için gelen sorunun ardından, "Göreceğiz, bu hafta görüşmeler olacak." şeklinde cevap vermişti.
Bu sezon ne yaptı?
Galatasaray'da bu sezon 48 maçta süre bulan 37 yaşındaki deneyimli futbolcu, 11 gol, 17 asistlik performans ortaya koydu.
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