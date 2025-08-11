Duckens Nazon, İran takımı İstiklal'in yolunu tuttu

Geçtiğimiz günlerde transfer yasağını kaldıran Süper Lig takımı Kayserispor'da bir veda gerçekleşti.

Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki forvet oyuncusu Duckens Nazon ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kayserispor, deneyimli futbolcunun İran ekibi İstiklal'e transfer olduğunu belirtti.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Duckens Nazon’un transferi konusunda İstiklal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler.