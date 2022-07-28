Dursun Özbek: Endişeye mahal yok, transferleri açıklayacağız

Galtasaraya Başkanı Dursun Özbek, GSYİDA ile yapılan sponsorluk anlaşmasında transfer sorusunu yanıtladı ve "Enşişeye mahal yok. Sırasıyla transferleri açıklayacağız " dedi.

Transfer sezonunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takımı güçlendirmek için hamlelerine devam ediyor.

Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında transfer sorusunu yanıtladı.

Özbek, taraftarın merak ettiği transferlerle alakalı, "Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Bayağı bir mesafe aldık. Galatasaray'ın harcamasını dikkatli harcamak istiyoruz ve bunda da başarılı olduk. Transferler peş peşe geliyor. Biz Galatasaray'ın cebini koruyarak transferleri yapıyoruz. Erken transfer açıklarsak maliyetler artıyor. Onun için netleştiğinde açıklarız. Çalışmalarımız sürüyor. Son derece gayretli çalışmalar yapıyoruz.

“Endişeye mahal yok”

Galatasaray taraftarları rahat olsunlar. Bundan önce de Galatasaray başkanlığını yaptım. Ondan önce de yönetim kurulu üyeliği yaptım. Taraftarın ne beklediğini biliyorum. Galatasaray için en iyi takımı kurmak ama en düşük harcamayla bu takımı kurmak istiyoruz. Burada tek maksat Galatasaray'ın cebini korumak. Endişeye mahal yok. Sırasıyla transferleri açıklayacağız." dedi.