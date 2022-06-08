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    Dursun Özbek'in seçim kozu Nemanja Matic

    Dursun Özbek'in seçim kozu Nemanja Matic

    Galatasaray'da seçim için geri sayım başlarken, başkan adayı Dursun Özbek takımda direkt oynayacak 4 futbolcu transfer etmeyi planlıyor.
    • 08.06.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 09:18
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    Dursun Özbek ve ekibi, projeler konusunda sıkı bir çalışma içine girerken, diğer taraftan futbol takımı için önemli hamleler için çalışmaya başladı.

    Özbek başkan seçildiği takdirde oyuncu satmadan takımda direkt oynayacak 4 futbolcu transfer etmeyi planladığı öğrenildi. Bu noktada takımdan giden oyuncu olursa ilk 11'e alınacak oyuncu sayısının daha da artacağı belirtildi.

    Dursun Özbek in seçim kozu Nemanja Matic #1

    Matic'le el sıkıştı

    Özbek'in ekibinin 6 numara transferinde nokta atışı yapmak istediği ve bu nedenle geçmişte Fernando etkisi yaratabilecek ismi kadroya katmayı planladığı öğrenildi.

    Başkanlık için soyunan Dursun Özbek'in, Manchester United'la yolları ayrılan ve bonservisi elinde olan Nemanja Matic ile anlaşıldığı kaydedildi.

    Dursun Özbek in seçim kozu Nemanja Matic #2

    6 numara konusu önemli

    Milliyet'in haberine göre; 33 yaşındaki Sırbistanlı oyuncuyla 2+1 senelik kontrat yapılacağı belirtildi.

    Özellikle takımın ihtiyaç duyduğu 6 numara pozisyonu için Özbek'in kafalarda soru işareti yaratmayacak bir isimle temasa geçilmesi talimatı verdiği ve bu doğrultuda Matic isminin gündeme geldiği bildirildi.

    Dursun Özbek in seçim kozu Nemanja Matic #3

    Taylan Antalyalı etkisiz kalmıştı

    Bilindiği üzere geçen sezon 6 numarada çok fazla opsiyon yoktu. Alınan Gustavo Asunçao'nun iyi çıkmaması Taylan Antalyalı'nın da formsuz olması Galatasaray'ın kabus gibi geçirdiği sezonun başlıca etmeniydi.

    Dursun Özbek in seçim kozu Nemanja Matic #4


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