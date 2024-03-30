Dusan Tadic'e eski takımından sürpriz teklif: Geri dön Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Dusan Tadic'e eski kulübü Vojvodina'dan geri dön teklifi geldi. Tecrübeli oyuncu, mutlu olduğu sarı-lacivertli formayı tercih ederek teklifi reddetti.

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Fenerbahçe'ye katıldığı günden bu yana performansıyla göz dolduran Dusan Tadic'e beklenmedik bir teklif geldi.

Oyuncunun yetiştiği kulüp olan Vojvodina, 35 yaşındaki futbolcuyu geri çağırdı. Ancak Tadic, bu teklifi reddetti.

Tadic'e yapılan geri dön çağrısında, "Lütfen geri dön. Futbol kariyerini burada tamamla ve ardından kulübe hizmet etmek için seçeceğin bir pozisyonda devam et." ifadeleri kullanıldı.

13 gol 13 asist

Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'deki mutlu günlerine vurgu yaparak bu teklifi geri çevirdi. Tadic, kariyerinin kalan bölümünü Türkiye'de geçirmeyi tercih ettiğini belirtti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 46 maça çıkan Tadic, 13 gol atmış ve 13 asist yapmıştı.

35 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi ise 2025 yılına kadar devam ediyor.