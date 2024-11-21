Dusan Tadic'in sözleşme görüşmelerinde son durum

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Fenerbahçe iç transferde görüşmelere devam ediyor.

Bir yandan İrfan Can Kahveci, diğer yandan Osayi- Samuel ile temas halinde olan yönetim, kontratı sezon sonu bitecek Dusan Tadic'e de ilk resmi teklifini iletti.

İstikrar abidesi oyuncusunu, genç futbolcularla etkileşimi ve saha içindeki oyun zekası açısından çok değerli bulan sarı-lacivertliler, 36 yaşına giren yıldızını bir yıl daha takımda tutmak istiyor.

Senelik 4 milyon euro maaşı olan Tadic'e aynı maaş teklif edilecek.

AJAX 2 YIL İÇİN GERİ ÇAĞIRIYOR

Tecrübeli oyuncuyu eski kulübü Ajax geri çağırıyor. Hollanda ekibi, sözleşmesi biten ve bonservissiz Fenerbahçe'nin yolunu tutan Tadic'e 2 senelik kontrat teklif etmeye hazır...

Ancak Ajax, Fenerbahçe'nin ödediği yıllık 4 milyon euro maaşı ödeyebilecek durumda değil.

SUUDİLER DE TADIC'İN PEŞİNDE

Suudi Arabistan cephesi de Tadic konusunda ısrarcı. Arabistan'dan 2 kulüp, Tadic'in menajeri ile bir araya geldi ve şartlarını sundu.