Juventus, Fiorentina'dan 75 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic'i açıkladı. Sırp golcü, Cristiano Ronaldo'nun forma numarası olan 7 numarayı giyecek.

Fiorentina'daki performansıyla dev kulüpleri peşine takan Dusan Vlahovic resmen Juventus'ta.

Siyah-beyazlılar 22 yaşındaki golcü için 75 milyon euro ödeme yapacak.

Vlahovic Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun forma numarası 7'yi giyecek.

RONALDO’YA GÖNDERME

İtalyan ekibi transferi "Şimdi burada, #DV7" şeklinde duyurdu.

Dusan Vlahovic gündüz saatlerinde sağlık kontrollerinden geçmişti.

Dusan Vlahovic, Juventus'ta VİDEO

24 MAÇTA 20 GOL

Yıldız oyuncu bu sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 24 maçta toplamda 20 gol 5 asistlik bir performansla takımına katkı sağlamıştı.

22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon ise Serie A'da 37 maçta 21 gol 2 asistlik bir performans göstermişti.