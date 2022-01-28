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Dusan Vlahovic, Juventus'ta
Juventus, Fiorentina'dan 75 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic'i açıkladı. Sırp golcü, Cristiano Ronaldo'nun forma numarası olan 7 numarayı giyecek.
- Haber Merkezi
- 28.01.2022 - 21:57
- Güncelleme : 28.01.2022 - 22:11
Fiorentina'daki performansıyla dev kulüpleri peşine takan Dusan Vlahovic resmen Juventus'ta.
Siyah-beyazlılar 22 yaşındaki golcü için 75 milyon euro ödeme yapacak.
Vlahovic Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun forma numarası 7'yi giyecek.
RONALDO’YA GÖNDERME
İtalyan ekibi transferi "Şimdi burada, #DV7" şeklinde duyurdu.
Dusan Vlahovic gündüz saatlerinde sağlık kontrollerinden geçmişti.
Dusan Vlahovic, Juventus'ta VİDEO
24 MAÇTA 20 GOL
Yıldız oyuncu bu sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 24 maçta toplamda 20 gol 5 asistlik bir performansla takımına katkı sağlamıştı.
22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon ise Serie A'da 37 maçta 21 gol 2 asistlik bir performans göstermişti.