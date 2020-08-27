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Dusko Tosic, Beşiktaş'a önerildi
Siyah-beyazlı takımın eski stoperi Dusko Tosic, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Sırp futbolcunun sözleşmesi aralık ayında sona eriyor.
- Haber Merkezi
- 27.08.2020 - 13:05
Beşiktaş'ta Dusko Tosic sürprizi yaşanıyor. Sırp futbolcunun Çin kariyerini sonlandırıp Beşiktaş'a gelmesi gündemde.
Stoper bölgesine transfer isteyen Beşiktaş'a Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF forması giyen eski oyuncusu Dusko Tosic'in de önerildiği belirtildi.
SÖZLEŞMESİ ARALIK AYINDA SONA ERECEK
35 yaşındaki Sırp futbolcunun Çin takımıyla olan sözleşmesi aralık ayında sona erecek.
Tosic, bu sezon Guangzhou RF formasıyla 3 maça çıkmıştı. Tecrübeli futbolcu, 2018 yılında 4.5 milyon euroya Beşiktaş'tan Çin'in yolunu tutmuştu.