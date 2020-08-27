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    Dusko Tosic, Beşiktaş'a önerildi

    Siyah-beyazlı takımın eski stoperi Dusko Tosic, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Sırp futbolcunun sözleşmesi aralık ayında sona eriyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 13:05
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    Dusko Tosic, Beşiktaş'a önerildi

    Beşiktaş'ta Dusko Tosic sürprizi yaşanıyor. Sırp futbolcunun Çin kariyerini sonlandırıp Beşiktaş'a gelmesi gündemde.

    Stoper bölgesine transfer isteyen Beşiktaş'a Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF forması giyen eski oyuncusu Dusko Tosic'in de önerildiği belirtildi.

    SÖZLEŞMESİ ARALIK AYINDA SONA ERECEK

    35 yaşındaki Sırp futbolcunun Çin takımıyla olan sözleşmesi aralık ayında sona erecek.

    Tosic, bu sezon Guangzhou RF formasıyla 3 maça çıkmıştı. Tecrübeli futbolcu, 2018 yılında 4.5 milyon euroya Beşiktaş'tan Çin'in yolunu tutmuştu.

    Dusko Tosic, Beşiktaş a önerildi #1

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