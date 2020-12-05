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    Dusko Tosic, Karagümrük ile prensipte anlaştı

    Dusko Tosic, Karagümrük ile prensipte anlaştı

    Çin ekibi Guangzhou ile yollarını ayıran Dusko Tosic, Beşiktaş'tan istediği cevabı alamayınca ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile el sıkıştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2020 - 09:22
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    Dusko Tosic, yıllar sonra Süper Lig'e geri dönüyor...

    Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Çin'e transfer olan Sırp stoper, geçtiğimiz günlerde Guangzhou ile yollarını ayırmıştı.

    BEŞİKTAŞ İSTEMEYİNCE KARAGÜMRÜK'LE ANLAŞTI

    Siyah-beyazlı kulübe geri dönmek istediğini açıklayan ancak eski kulübünden beklediği cevabı alamayan 35 yaşındaki oyuncu, ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile prensipte anlaştı.

    Dusko Tosic, Karagümrük ile prensipte anlaştı #1

    İSTANBUL'A GELDİ

    İstanbul'a gelen ve akşam saatlerinde bir otelde yöneticilerle görüşen tecrübeli defans oyuncusu, Karagümrük ile el sıkıştı.

    2015 yılında Beşiktaş'ın bedelsiz olarak Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Tosic, 2018 yılında 4.5 milyon euro karşılığında Çin ekibi Guangzhou R&F'e transfer olmuştu.

    Dusko Tosic, Karagümrük ile prensipte anlaştı #2

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