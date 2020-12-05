Dusko Tosic, Karagümrük ile prensipte anlaştı

Dusko Tosic, Karagümrük ile prensipte anlaştı

Çin ekibi Guangzhou ile yollarını ayıran Dusko Tosic, Beşiktaş'tan istediği cevabı alamayınca ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile el sıkıştı.

Dusko Tosic, yıllar sonra Süper Lig'e geri dönüyor...

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Çin'e transfer olan Sırp stoper, geçtiğimiz günlerde Guangzhou ile yollarını ayırmıştı.

BEŞİKTAŞ İSTEMEYİNCE KARAGÜMRÜK'LE ANLAŞTI

Siyah-beyazlı kulübe geri dönmek istediğini açıklayan ancak eski kulübünden beklediği cevabı alamayan 35 yaşındaki oyuncu, ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile prensipte anlaştı.

İSTANBUL'A GELDİ

İstanbul'a gelen ve akşam saatlerinde bir otelde yöneticilerle görüşen tecrübeli defans oyuncusu, Karagümrük ile el sıkıştı.

2015 yılında Beşiktaş'ın bedelsiz olarak Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Tosic, 2018 yılında 4.5 milyon euro karşılığında Çin ekibi Guangzhou R&F'e transfer olmuştu.