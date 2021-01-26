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Dusko Tosic, Kasımpaşa'yla anlaştı
Kasımpaşa, Çin ekibi Guangzhou'dan ayrılan Beşiktaş'ın eski stoperi Dusko Tosic ile anlaşmaya vardı.
- Haber Merkezi
- 26.01.2021 - 12:45
- Güncelleme : 26.01.2021 - 13:28
Kralspor.com / Özel Haber
2015-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen, sonrasında ise Guangzhou'ya transfer olan Dusko Tosic, geçtiğimiz günlerde Çin ekibiyle yollarını ayırmıştı.
Yeniden Türkiye'ye gelmek isteyen ve siyah-beyazlılara haber yollayan 36 yaşındaki stoper, eski kulübünden istediği cevabı alamadı.
SERGEN YALÇIN İSTEMEYİNCE KASIMPAŞA'YA GİTTİ
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferi veto etmesi üzerine Kasımpaşa'yla görüşen Tosic, İstanbul ekibiyle anlaşmaya vardı.
Tecrübeli oyuncunun yarın İstanbul'a geleceği ve sezon sonuna kadar Kasımpaşa forması giyeceği belirtildi.
TANKLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞTİ
15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminin ardından sokağa çıkan Dusko Tosic, darbecilerden kalan tankla fotoğraf çektirmişti.