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    Dusko Tosic, Kasımpaşa'yla anlaştı

    Dusko Tosic, Kasımpaşa'yla anlaştı

    Kasımpaşa, Çin ekibi Guangzhou'dan ayrılan Beşiktaş'ın eski stoperi Dusko Tosic ile anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 12:45
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 13:28
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    Kralspor.com / Özel Haber

    2015-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen, sonrasında ise Guangzhou'ya transfer olan Dusko Tosic, geçtiğimiz günlerde Çin ekibiyle yollarını ayırmıştı.

    Yeniden Türkiye'ye gelmek isteyen ve siyah-beyazlılara haber yollayan 36 yaşındaki stoper, eski kulübünden istediği cevabı alamadı.

    Dusko Tosic, Kasımpaşa yla anlaştı #1

    SERGEN YALÇIN İSTEMEYİNCE KASIMPAŞA'YA GİTTİ

    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferi veto etmesi üzerine Kasımpaşa'yla görüşen Tosic, İstanbul ekibiyle anlaşmaya vardı.

    Tecrübeli oyuncunun yarın İstanbul'a geleceği ve sezon sonuna kadar Kasımpaşa forması giyeceği belirtildi.

    Dusko Tosic, Kasımpaşa yla anlaştı #2

    TANKLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞTİ

    15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminin ardından sokağa çıkan Dusko Tosic, darbecilerden kalan tankla fotoğraf çektirmişti.

    Dusko Tosic, Kasımpaşa yla anlaştı #3

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