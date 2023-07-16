Dusko Tosic: Tadic'in son kararı Beşiktaş'tan yana olmadı Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, siyah-beyazlılar için transfer görüşmelerinde bulunduğu Dusan Tadic'in Fenerbahçe'ye transfer olması üzerine bir paylaşım yaptı.

2015-2016 transfer sezonun başında Gençlerbirliği'nden Beşiktaş'a transfer olan ve 3 sezon boyunca siyah-beyazlı formayı giyen Dusko Tosic, 2022 yılında aktif futbol kariyerini sonlandırma kararı almıştı.

Emekliliğini açıkladıktan sonra menajer olarak görev yapan Sırp futbolcu, Beşiktaş için vatandaşı Dusan Tadic ile görüşmeler yapmıştı. 34 yaşındaki oyuncu ise Ajax'a veda ettikten sonra birçok takımdan teklif gelmesine rağmen Fenerbahçe'yi tercih etti.

Tadic, İstanbul'da

Gece saatlerinde sarı-lacivertli takımın KAP'a bildirdiği Tadic İstanbul'a geldi. Yaşanan bu gelişmenin ardından ise siyah-beyazlılar için transfer görüşmelerinde bulunan eski futbolcu Dusko Tosic sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Dusan Tadic'in son kararı Beşiktaş olmadı"

Tosic yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: