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    Düzcespor maça çıkamayınca Pendikspor hükmen galip sayıldı

    Düzcespor, koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye Kupası maçına çıkamadı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 16:42
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 16:55
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    Düzcespor maça çıkamayınca Pendikspor hükmen galip sayıldı

    Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

    Bugün oynanması planlanan Düzcespor-Pendikspor maçı, ev sahibi ekipte yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.

    PENDİKSPOR 4. TURDA

    Karşılaşmaya çıkamayan Düzcespor hükmen mağlup sayılırken, Pendikspor 4. tura yükseldi.

    Düzcespor maça çıkamayınca Pendikspor hükmen galip sayıldı #1

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