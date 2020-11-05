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- Düzcespor maça çıkamayınca Pendikspor hükmen galip sayıldı
Düzcespor maça çıkamayınca Pendikspor hükmen galip sayıldı
Düzcespor, koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye Kupası maçına çıkamadı.
- Haber Merkezi
- 05.11.2020 - 16:42
- Güncelleme : 05.11.2020 - 16:55
Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Bugün oynanması planlanan Düzcespor-Pendikspor maçı, ev sahibi ekipte yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
PENDİKSPOR 4. TURDA
Karşılaşmaya çıkamayan Düzcespor hükmen mağlup sayılırken, Pendikspor 4. tura yükseldi.