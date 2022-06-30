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    Dybala, Juventus'tan ayrıldı

    İtalya Serie A ekibi Juventus, Paulo Dybala ile yolların ayrıldığını açıkladı.
    • 30.06.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 14:44
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    Dybala, Juventus'tan ayrıldı

    Serie A devi Juventus, Paulo Dybala'nın takımdan ayrıldığını açıkladı. Torino ekibinden yapılan açıklamada, Paulo Dybala'nın kariyerine Torino'dan uzakta devam edeceğine yer verildi. Açıklamada, "Tüm yaşananlar için ona her zaman teşekkür edeceğiz. İyi şanslar Joya" ifadeleri kullanıldı.

    Juventus’ta 12 kupa kazandı

    Juventus formasıyla 293 maça çıkan Dybala, 115 gol ve 45 asiste imza attı. Arjantinli oyuncu ayrıca, siyah-beyazlı ekiple 12 kupa kazandı.

    28 yaşındaki Paulo Dybala'nın adı Milan ve Inter ile anılıyor.

    Dybala, Juventus tan ayrıldı #1

    Morata da ayrıldı

    Juventus ayrıca İspanyol oyuncu Alvaro Morata ile de yolların ayrıldığını açıkladı.

    Alvaro Morata son 2 sezondur İtalyan ekibinde kiralık forma giyordu.


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