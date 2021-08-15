Dzeko resmen Inter'de

Inter, 35 yaşındaki Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Transferde ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan Edin Dzeko, Inter ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Inter, Şampiyonlar Ligi bileti alırsa önümüzdeki yaz Roma'ya 1.5M€ bonservis bedeli ödeyecek.

Ekonomik olarak zor günler geçiren ve geçtiğimiz yıl İtalya'da şampiyonluğa ulaşan Inter, Chelsea'ye 115 milyon Euro'ya sattığı Romelu Lukaku'nun yerini Boşnak oyuncuyla doldurdu.

INTER’LE İLK MAÇINA ÇIKTI

Edin Dzeko ise takımı transferi resmi olarak duyurmadan Inter ile ilk maçına çıktı ve golünü attı. Inter, hazırlık maçında Dinamo Kiev'i 3-0 yenerken, Milano temsilcisinin ikinci golünü kaydetti.