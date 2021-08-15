Euro
10.0569
0.04%
Dolar
8.5115
-0.07%
Altın
487.35
-0.04%
Borsa
1.448
0%
Bitcoin
401.866
1.02%
EXEN Coin
27.00
6.09%
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Dzeko resmen Inter'de

    Inter, 35 yaşındaki Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2021 - 15:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dzeko resmen Inter'de

    Transferde ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan Edin Dzeko, Inter ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Inter, Şampiyonlar Ligi bileti alırsa önümüzdeki yaz Roma'ya 1.5M€ bonservis bedeli ödeyecek.

    Ekonomik olarak zor günler geçiren ve geçtiğimiz yıl İtalya'da şampiyonluğa ulaşan Inter, Chelsea'ye 115 milyon Euro'ya sattığı Romelu Lukaku'nun yerini Boşnak oyuncuyla doldurdu.

    INTER’LE İLK MAÇINA ÇIKTI

    Edin Dzeko ise takımı transferi resmi olarak duyurmadan Inter ile ilk maçına çıktı ve golünü attı. Inter, hazırlık maçında Dinamo Kiev'i 3-0 yenerken, Milano temsilcisinin ikinci golünü kaydetti.

    Dzeko resmen Inter de #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir