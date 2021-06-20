Dzeko’nun menajerinden transfer açıklaması

Roma’da forma giyen forvet Edin Dzeko'nun menajeri, Fenerbahçe haberleri hakkında İtalyan basınına açıklama yaptı.

Sezonu üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Büyük beklentilerle transfer edilen Samatta'dan beklediğini bulamayan Fenerbahçe'nin forvet arayışları devam ediyor.

Son günlerde adı Fenerbahçe’yle anılan Dzeko’nun menajeri İtalyan basınına konuştu.

MENAJERİ İDDİALARI REDDETTİ

Haberde, Dzeko'nun transferi için Roma ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği yazıldı fakat yıldız futbolcunun menajeri iddiaları reddetti.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Dzeko'nun menajeri Fenerbahçe ve Dzeko arasında transferi için herhangi bir pazarlık yapılmadığını ve hatta bunun için Roma kulübünden onay dahi almadıklarını söyledi.

Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko, geride bıraktığımız sezonda Roma formasıyla ligde oynadığı 27 maçta 7 gol attı ve 4 asist yaptı. Yıldız futbolcu tüm kulvarlarda 38 maçta 13 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.