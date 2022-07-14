Dzeko'ya 36 yaşında yeniden Premier Lig fırsatı

Everton Richarlison'u Tottenham'a satması ve Calwert-Lewin'in talipleri olması nedeniyle forvet mevkisine Edin Dzeko'yla takviye yapmak istiyor.

Premier Lig ekibi Everton, Richarlison'un 60 milyon euro bedelle Tottenham'a transfer olması ve Calwert-Lewin'e olan yoğun ilgi nedeniyle forvet mevkisine takviye yapmak istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekibi gündemine Inter'in tecrübeli forveti Edin Dzeko'yu aldı. Haberde yer alan bilgiye göre; Chelsea'den Lukaku'yu tekrar renklerine bağlayan Inter, forvet mevkisindeki çeşitlilik nedeniyle Boşnak forvetin transferine izin verebilir.

Premier Lig'den talipleri var

36 yaşındaki forvetin talipleri arasında diğer Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ve Leicester City'nin de yer aldığı konuşuluyor.

Tecrübeli Boşnak forvet daha önce Manchester City ile Premier Lig tecrübesi yaşadı.

Edin Dzeko geçtiğimiz sezon Inter adına 48 maça çıktı. Yıldız forvet bu maçlarda takmına 17 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.