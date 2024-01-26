Eddie Howe: Lascelles'in takımda kalmasını istiyorum Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Jamaal Lascelles'in takımda kalmasını istediğini söyledi.

ensonhaber.com

İngiltere FA Cup 4. tur mücadelesinde Fulham ile Newcastle United karşı karşıya gelecek.

Fulham'ın ev sahipliğinde Craven Cottage'de oynanacak müsabaka, 27 Ocak Cumartesi akşamı saat 22.00'de başlayacak.

Bu maç öncesinde ise Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Takımda kalmasını istiyorum"

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden Jamaal Lascelles'e ilişkin konuşan Eddie Howe, deneyimli stoperin takımda kalmasını istediğini söyledi.

Howe açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

O bizim için önemli bir oyuncu. Takımda kalmasını istiyorum.

Lascelles'in kariyeri

Beşiktaş'ın eksik olan savunma bölgesine transfer etmek için listeye aldığı ve yakından ilgilendiği 30 yaşındaki stoper, futbol kariyerine Nottingham Forest'ın altyapısında başladı. Jamaal Lascells, 2011'de A takıma yükseldi.

Ertesi sezon Stevenage'a kiralanan İngiliz oyuncu, 2014'te Newcastle United'a imza attı.

Aynı sezon Nottingham Forest'a kiralanan Lascelles, 2015'ten bu yana Newcastle United forması giyiyor.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon 22 maça çıkan deneyimli isim, bu maçlarda 1 gol kaydetti.