Eddie Newton: Ezanı ilk duyduğumda ağlamıştım

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, İslamiyet'te sorduğu bütün sorulara cevap bulabilmesinin kendisini etkilediğini söyledi.

Trabzonspor dergisinin 177. sayısı için röportaj veren Trabzonspor'un İngiliz teknik direktörü Eddie Newton, nasıl Müslüman olduğunu anlattı.

Eşiyle tanışmasının ardından İslamiyet'i seçtiğini söyleyen 48 yaşındaki teknik adam, ilk ezan sesini duyduğunda ağladığını belirtti.

Kuzenlerinin de İslamiyet'i seçtiğini vurgulayan Newton, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"EZAN SESİNİ DUYUNCA AĞLAMIŞTIM"

"Belki de beni en çok etkileyen şey kuzenimin düğününde gerçekleşti. Düğünün yapıldığı yere yakın bir mescitte ezan sesini duydum. Ezan sesini ilk duyduğumda çok duygulanmış ve ağlamıştım. Bunun sonrasında içimde bir şeyler olduğunun farkındaydım. Ancak annem ve babam Katolik olduğu için ve ailemde hiç Müslüman olmadığı için alacağım herhangi bir karar çok büyük bir karar olacaktı. Bu karar haliyle annem ve babamı da hayal kırıklığına uğratacaktı. Eşime sorular sordum, kuzenime ve çevremdekilere sorular sordum. Müslümanlık hakkında okumaya devam ettim ve beni bilgilendiren insanlara sorular sordum."





"O GÜN BUGÜN, İSLAMİYET'İ SEÇMEK İSTİYORUM DEDİM"

"Beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de İslamiyet’te sorduğunuz bütün soruların cevaplarını bulabiliyorsunuz. Bir gün araba sürerken kenara çektim ve bana İslamiyet hakkında bilgiler veren arkadaşımı arayıp 'O gün bugün, İslamiyet'i seçmek istiyorum.' dedim ve ardından da Müslüman oldum."