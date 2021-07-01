Edin Dzeko, Beşiktaş'tan yıllık 4.5 milyon euro istiyor

Beşiktaş'ın menajeriyle görüştüğü Edin Dzeko, siyah-beyazlı kulüpten 4.5 milyon euro maaş istedi.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan siyah-beyazlıların, bu doğrultuda listesine bir ekleme yaptığı ortaya çıktı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko’nun, siyah-beyazlı ekibin radarına girdiği öğrenildi.

Beşiktaş’ın, 35 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temas kurduğu ve şartlarını sorduğu ifade edildi. Başarılı futbolcu, Roma’dan yaklaşık 4.5 milyon euro yıllık maaş kazanıyor.

AYNI MAAŞI İSTİYOR

İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre Çizme deviyle 1 yıllık daha kontratı bulunan 1,93’lük golcünün, aynı maaşı karşılaması halinde başka bir takımda oynamaya yeşil ışık yakabileceği belirtildi.

ROMA 4 MİLYON İSTİYOR

Öte yandan, oyuncusundan memnun olan Roma’nın da ayrılık halinde bonservis talebinde bulunabileceği kaydedildi. İtalyan devinin, Dzeko için kapıyı 4 milyon eurodan açtığı da gelen haberler arasında...