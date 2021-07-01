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    Edin Dzeko, Beşiktaş'tan yıllık 4.5 milyon euro istiyor

    Edin Dzeko, Beşiktaş'tan yıllık 4.5 milyon euro istiyor

    Beşiktaş'ın menajeriyle görüştüğü Edin Dzeko, siyah-beyazlı kulüpten 4.5 milyon euro maaş istedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 16:27
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 17:01
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    Yeni sezon öncesinde kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan siyah-beyazlıların, bu doğrultuda listesine bir ekleme yaptığı ortaya çıktı.

    İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko’nun, siyah-beyazlı ekibin radarına girdiği öğrenildi.

    Beşiktaş’ın, 35 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temas kurduğu ve şartlarını sorduğu ifade edildi. Başarılı futbolcu, Roma’dan yaklaşık 4.5 milyon euro yıllık maaş kazanıyor.

    Edin Dzeko, Beşiktaş tan yıllık 4.5 milyon euro istiyor #1

    AYNI MAAŞI İSTİYOR

    İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre Çizme deviyle 1 yıllık daha kontratı bulunan 1,93’lük golcünün, aynı maaşı karşılaması halinde başka bir takımda oynamaya yeşil ışık yakabileceği belirtildi.

    Edin Dzeko, Beşiktaş tan yıllık 4.5 milyon euro istiyor #2

    ROMA 4 MİLYON İSTİYOR

    Öte yandan, oyuncusundan memnun olan Roma’nın da ayrılık halinde bonservis talebinde bulunabileceği kaydedildi. İtalyan devinin, Dzeko için kapıyı 4 milyon eurodan açtığı da gelen haberler arasında...

    Edin Dzeko, Beşiktaş tan yıllık 4.5 milyon euro istiyor #3

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