Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan golcü Edin Dzeko, "Fenerbahçe'ye gelirsem şampiyon yaparım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe yeni sezon öncesinde kadrosuna yıldız bir golcüyü katmayı hedeflerken, listeye daha önce birçok isim geldi. Marko Arnautovic, Artem Dzyuba ve Wilfred Bony, sarı-lacivertlilerde daha önce gündemde yer almıştı.

Ancak son gelen haberlere göre, birkaç hafta önce sarı-lacivertlilerin girişimlerde bulunduğu Edin Dzeko'dan önemli bir mesaj geldi.

“FENERBAHÇE’YE GELİRSEM ŞAMPİYON YAPARIM”

Boşnak futbolcu, "Fenerbahçe'ye gelirsem şampiyon yaparım" ifadelerini kullandı.

İtalyan ekibi Roma ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki golcünün, geçen sezon da dahil olmak üzere kulübünde 8.5 milyon euroluk alacağının kaldığı öğrenildi.

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Dzeko'nun alacaklarınn büyük bir bölümünü bırakmaya hazır olduğu ve sarı-lacivertli kulübe imza atmaya sıcak baktığı belirtildi.

YILLIK 4.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Ancak Boşnak futbolcunun tek bir talebi var...

Tecrübeli forvetin, Fenerbahçe'den senelik olarak 4.5 milyon euro istediği bildirildi.

Fanatik'in haberine göre, taraflar bu konuda anlaşma sağlarsa Dzeko alacaklarını bırakıp gelecek sezon Fenerbahçe formasını giymeye sıcak bakıyor.