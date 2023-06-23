Edin Dzeko'dan büyük fedakarlık: 16 milyon eurodan vazgeçti Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Edin Dzeko, eşinin Avrupa'da kalmak istemesi nedeniyle Suudi Arabistan’tan gelen dev teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'nun maaşı çok fazla konuşulan konular arasında.

Yıllık 4 milyon euro kazanacak olan Boşnak golcünün 37 yaşında olması birçok kişiyi "Parayı seçti" düşüncesine iterken Arap basınından gelen haberler ise durumun biraz farklı olduğunu gözler önüne serdi.

16 milyon eurodan vazgeçti

Ailesine verdiği önemle dikkat çeken Dzeko'nun Suudi Arabistan'da yaşamak yerine İstanbul'u tercih ettiği belirtilirken, yıllık 20 milyon euro maaşı da reddettiği öğrenildi.

Özellikle eşinin Avrupa'da kalmak istemesine sıcak bakan başarılı oyuncunun 16 milyon eurodan vazgeçmesi Fenerbahçeli taraftarların da hoşuna giden bir durum oldu.

Dzeko oynadığı takımlarda yüzde yüzünü veren bir golcü olarak ün salmıştı.

Geçen sezon 52 maça çıktı

2021 yazında Roma'dan transfer olduğu Inter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko, geride kalan sezonda 52 maçta forma giyip 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Bosna Hersekli golcü, milli takım kariyerinde ise 127 karşılaşmada görev yapıp 64 kez fileleri sarstı.