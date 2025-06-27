Eden Karzev, Shenzhen Peng City'ye transfer oldu

Süper Lig'de mücadele eden Başakşehir'de bir veda yaşandı.
Çağdaş Atan yönetimindeki İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz sezonu Çin takımı Shenzhen Peng City'de geçiren Eden Karzev'in ayrıldığını duyurdu.
Shenzhen Peng City, 25 yaşındaki İsrailli ön liberonun satın alma opsiyonunu kullandı.
"SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMIŞTIR"
Turuncu-lacivertli kulüp, şu açıklamayı yaptı:
Geçen sezon, City Football Group bünyesinde bulunan Çin Süper Ligi takımlarından Shenzhen Peng City FC'de kiralık olarak forma giyen Eden Karzev'in satın alma opsiyonu kullanılmıştır.