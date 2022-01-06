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    Edin Visca, Trabzon'a geldi

    Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca Trabzon'a geldi. Bordo-mavililerin 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı Bosna Hersekli oyuncuyu taraftarlar coşkuyla karşıladı.
    • İHA
    • 06.01.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 13:01
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    Edin Visca, Trabzon'a geldi

    Başakşehir formasını yaklaşık 11 senedir terleten Edin Visca, Trabzonspor'a transferi resmiyet kazanmasının ardından Trabzon'a geldi.

    Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla havaalanına gelen oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı.

    BUGÜN ANTRENMANA ÇIKMASI BEKLENİYOR

    Bosna Hersekli oyuncu sevgi gösterileri arasında kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.

    Edin Visca'nın sağlık kontrollerinin ardından yeni takımıyla bugün antrenmana çıkması bekleniyor.

    Edin Visca, Trabzon'a geldi VİDEO

    Edin Visca, Trabzon a geldi #1

    Edin Visca, Trabzon a geldi #2

    Edin Visca, Trabzon a geldi #3

    Edin Visca, Trabzon a geldi #4


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