- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Edin Visca, Trabzonspor formasını giydi
Edin Visca, Trabzonspor formasını giydi
Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca, 18 numaralı bordo-mavili formayı giyecek.
- Haber Merkezi
- 06.01.2022 - 17:32
- Güncelleme : 06.01.2022 - 17:59
Trabzonspor'un Başakşehir'den kadrosuna kattığı yeni transferi Edin Visca, bugün şehre iniş yapmıştı.
Edin Visca'yı taşıyan uçak İstanbul'dan havalandıktan sonra yüzlerce bordo-mavili taraftar, havalimanında yıldız futbolcuyu karşılamaya gitti.
Kendisine büyük ilgi gösteren Trabzonspor taraftarını selamlayan Visca, havalimanından açıklama yapmadan ayrıldı.
"O ARTIK BİZDEN BİRİ"
Visca, Trabzonspor'un stadına gelerek bordo-mavili formayı üzerine geçirdi. Oyuncunun formalı pozlarını paylaşan Trabzonspor Kulübü, "O artık bizden biri… Edin Visca 18 numaralı formasıyla yuvamızda." ifadelerini kullandı.