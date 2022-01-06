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    Edin Visca, Trabzonspor formasını giydi

    Edin Visca, Trabzonspor formasını giydi

    Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca, 18 numaralı bordo-mavili formayı giyecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 17:59
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    Trabzonspor'un Başakşehir'den kadrosuna kattığı yeni transferi Edin Visca, bugün şehre iniş yapmıştı.

    Edin Visca'yı taşıyan uçak İstanbul'dan havalandıktan sonra yüzlerce bordo-mavili taraftar, havalimanında yıldız futbolcuyu karşılamaya gitti.

    Kendisine büyük ilgi gösteren Trabzonspor taraftarını selamlayan Visca, havalimanından açıklama yapmadan ayrıldı.

    Edin Visca, Trabzonspor formasını giydi #1

    "O ARTIK BİZDEN BİRİ"

    Visca, Trabzonspor'un stadına gelerek bordo-mavili formayı üzerine geçirdi. Oyuncunun formalı pozlarını paylaşan Trabzonspor Kulübü, "O artık bizden biri… Edin Visca 18 numaralı formasıyla yuvamızda." ifadelerini kullandı.

    Edin Visca, Trabzonspor formasını giydi #2

    Edin Visca, Trabzonspor formasını giydi #3


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