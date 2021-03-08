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Edin Visca'dan Abdullah Avcı'ya transfer telefonu

Edin Visca'dan Abdullah Avcı'ya transfer telefonu

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'in, bu sezon ligin dibine demir atması Edin Visca'yı rahatsız etti. Bosnalı futbolcu, Trabzonspor'a transfer olmak istiyor.