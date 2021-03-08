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- Edin Visca'dan Abdullah Avcı'ya transfer telefonu
Edin Visca'dan Abdullah Avcı'ya transfer telefonu
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'in, bu sezon ligin dibine demir atması Edin Visca'yı rahatsız etti. Bosnalı futbolcu, Trabzonspor'a transfer olmak istiyor.
- Haber Merkezi
- 08.03.2021 - 11:12
- Güncelleme : 08.03.2021 - 11:26
Son dakikada attığı golle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek derin bir nefes alan Başakşehir'de, Edin Visca krizi yaşanıyor.
Son şampiyonun bu sezon küme düşme hattında olması nedeniyle mutsuz olan Bosnalı futbolcu, takımdan ayrılabilir.
"TRABZONSPOR'DA OYNAMAK İSTİYORUM"
Ligin 16. sırasında yer alan turuncu-lacivertlilerde 31 yaşındaki oyuncunun, eski hocası Abdullah Avcı'yla transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.
Visca'nın, Avcı'yı arayarak, "Trabzonspor'da oynamak istiyorum." dediği belirtildi.
Avcı'nın ise oyuncuya, "Uzun süredir seni takımda düşünüyorum. Şartlar oluşursa kadroda görmek istiyorum." ifadelerini kullandığı dile getirildi.
2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Kulübüyle 2025 yılına kadar kontratı bulunan Visca'nın, sezon sonunda yönetimle bir görüşme yapması bekleniyor.