Edinson Cavani, Real Madrid ile görüşüyor

Yıllık 7 milyon euro maaş artı 5 milyon euro da imza parası verecek bir kulüp arayan Edinson Cavani, Atletico Madrid'in ardından Real Madrid'le de görüşmelere başladı.

PSG ile yollarını ayıran ve bonservisini eline alan Edinson Cavani, kendisine kulüp arıyor.

Bir süre önce Atletico Madrid ile görüşen ancak yüksek maaşı nedeniyle transfer süreci çıkmaza giren; daha sonra ise kendisini Barcelona'ya öneren Cavani, bu kez de Real Madrid'e haber yolladı.

7 MİLYON EURO ARTI İMZA PARASI İSTİYOR

PSG tarihinin en golcü futbolcusu olan Uruguaylı futbolcu, kendisine 7 milyon euro maaş verecek olan kulübü arıyor.

KARARI ZİDANE VERECEK

Yıllık 7 milyon euro maaşın yanı sıra Real Madrid'den 2+1 yıllık sözleşme isteyen ve 5 milyon euro da imza parası talep eden Cavani'nin transferine soğuk baktığı ifade edilen Real Madrid'de son kararı, teknik direktörü Zidane verecek.

Transfer süreci hakkında açıklamalar yapan Zidane, "Geniş bir kadromuz var ancak bazı mevkilerde alternatifler yaratmak zorundayız. Bunun için önümüzde yeterli bir süre var ancak her ihtimali düşünmek ve ona göre bir planlama yapmak zorundayız." şeklinde konuştu.