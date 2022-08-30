Edinson Cavani, Valencia'da

Valencia, Manchester United'daki sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan Edinson Cavani'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Manchester United'daki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest durumda olan Edinson Cavani'nin yeni takımı resmen belli oldu. Uruguaylı golcü, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Valencia ile resmi sözleşme imzaladı.

İspanyol ekibi tarafından yapılan açıklamada, Cavani ile Haziran 2024'e kadar geçerli iki yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Nice'i reddedip Valencia'ya geldi

Fransa'nın Nice takımının da oyuncuyu daha yüksek bir maaşa kadrosuna katmak istediği ileri sürülürken, oyuncunun tercihini İspanya'dan yana kullandığı aktarıldı.

Edinson Cavani, Manchester United formasıyla çıktığı 59 maçta, 19 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.





Maxi Gomez, Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştı

Yıldız oyuncu Edinson Cavani'nin Valencia'ya imza atmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Maxi Gomez'in de önünde hiçbir engel kalmadı. Sarı lacivertliler bu transferi bitirmek için artık saatleri sayıyor.



