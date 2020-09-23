Edinson Cavani'nin Fenerbahçe'den isteği: 153 milyon TL

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir boşta olan Cavani'ye şartlarını sordu. Golcü oyuncu 3.5 milyon euro yıllık ücret artı 3 milyon euro da imza parası isteyince görüşme sona erdi.

Vedat Muriç'in Lazio'ya satılmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe yönetimi, PSG ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani'yle görüştü.

Haftalardır Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona ve Benfica ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Uruguaylı forvete şartlarını soran sarı-lacivertliler, beklediği yanıtı alamadı.

4 YILLIK MALİYETİ 153 MİLYON TL

33 yaşındaki oyuncunun, 3 milyon euro imza parasının yanı sıra, 3,5 milyon eurodan 4 senelik bir sözleşme talep ettiği öğrenildi.

4 yıllık maliyeti 17 milyon euro, güncel kurla tam 153 milyon TL olacağı için geri adım atan yönetim, görüşmeleri başlamadan bitirdi.

3 KEZ GOL KRALI OLDU

2013 yılında İtalyan ekibi Napoli'den PSG'ye tam 64 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan tecrübeli golcü, 7 yıl boyunca çıktığı 301 maçta 200 gol atarken, 43 kez de asist yaptı.

Cavani, kariyeri boyunca toplam 3 kez gol kralı olmayı başardı.