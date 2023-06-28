Edouard Mendy, Al Ahli'ye imza attı Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli, Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy'yi kadrosuna kattı.

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Suudi Arabistan kulüpleri dünyaca ünlü futbolcuları kadrolarına katmayı sürdürüyor.

Son olarak Chelsea'nin Senegalli kalecisi Edouard Mendy, Al Ahli kulübüne transfer oldu.

Al Ahli, bu transfer için Chelsea'ye yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Devler Ligi kupasını kaldırdı

Chelsea formasıyla 105 maça çıkan Mendy, 2020-21 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Senegal ile aynı yıl Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan deneyimli kaleci UEFA ve FIFA tarafından yılın kalecisi ödülüne layık görüldü.

Yeni hedef Firmino

Öte yandan Al Ahli, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Roberto Firmino ile de transfer görüşmeleri yapıyor.