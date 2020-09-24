Edouard Mendy resmen Chelsea'de

Chelsea, Rennes'in Senegalli kalecisi Edouard Mendy'yi 24 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

İngiltere'de yeni sezon öncesi transfer şampiyonu olan Chelsea, kaleye de takviye yaptı.

İMZA 5 YILLIK

Maviler, Fransa Ligi ekiplerinden Rennes'in kalesini koruyan Mendy ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

24 MİLYON EURO

Oyuncuyu 22 milyon Pound (24 milyon Euro) bonservis bedeliyle renklerine katan Chelsea'nin bu sezon transfere ayırdığı para 250 milyon pounda çıktı.

28 yaşındaki Senegalli kaleci 5 yıllık sözleşme imzalarken; yaptığı hatalarla sık sık eleştiriler alan rekor transfer Kepa Arrizabalaga'nın (2 sezon önce Athletic Bilbao'dan 80 milyon Euroya transfer edilen İspanyol kaleci tarihin en pahalı file bekçisi olmuştu) yedek külübesine çekilmesi ön görülüyor.

"ÇOK MUTLUYUM"

Chelsea geçen sezon ligde 34 maçta kalesinde 54 gol görürken; Mendy transferle ilgili olarak, "Chelsea'ye katıldığım için çok mutluyum. Bu heyecan verici kadroya katılmak ve Frank Lampard ile teknik heyetiyle çalışmak benim için bir rüya." diye konuştu.

Chelsea, yeni sezön öncesi Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva ve Kai Havertz'i de kadrosuna katmıştı.