Eduardo'nun menajeri: Lig bitince her şey ciddiye binecek

Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Carlos Eduardo'nun menajeri, oyuncuya Türkiye'den teklif geldiğini ancak lig bitimiyle her şeyin netleşeceğini söyledi.

Önümüzdeki sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'de, kadro yapılanması adına çalışmalar ise hız kesmeden devam ediyor...

Orta saha bölgesine takviye yapmak istediği bilinen sarı-lacivertli kulübün, Al Hilal forması giyen Carlos Eduardo ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Oyunucunun menajeri de bu iddiaları doğruladı.

''TÜRKİYE'DEN TEKLİF VAR''

Suudi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan menajer, 30 yaşındaki orta sahanın Arap ekibi tarafından kendisine yapılan son teklifi kabul etmediğini de belirtti.

Eduardo'nun menajerinin açıklamaları şu şekilde:

''Al Hilal yönetiminin Şubat ayında yaptığı iki yıllık sözleşme uzatma teklifini oyuncum kabul etmişti. Ancak kulüp, daha sonra daha düşük ücretli yeni bir teklifle geldi ve Carlos da bunu reddetti. Şu ana kadar kendisine Körfez ülkeleri, Türkiye ve Brezilya'dan teklifler geldi. Şu an için Suudi kulüpleriyle bir görüşmemiz yok. Ancak ligin bitiminin ardından her şey ciddiye binecektir.''





144 MAÇA ÇIKTI

Suudi ekibi Al Hilal ile şu ana kadar 144 karşılaşmada görev alan Carlos Eduardo, bu maçlarda takımına 74 gol, 18 asistlik katkı sağladı.