Efe Sarıkaya, Fransız ekibi Grenoble Foot 38’e transfer oldu

İHA
1. Lig’de maddi ve sportif anlamda zor günler geçiren Altay’ın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Efe Sarıkaya, 200 bin euro bonservis ve 100 bin euro başarı bonusu karşılığında Fransa Ligue 2 takımlarından Grenoble Foot 38’e transfer oldu.
"Efe Sarıkaya, Altay’dan GF38'e transfer oldu"
Transferi duyuran Fransız ekibinin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Türk futbolunun 18 yaşındaki genç yeteneği stoper Efe Sarıkaya, Altay’dan GF38'e transfer oldu.
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