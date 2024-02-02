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Efe Sarıkaya, Fransız ekibi Grenoble Foot 38’e transfer oldu

Efe Sarıkaya, Fransız ekibi Grenoble Foot 38’e transfer oldu Altay'ın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Efe Sarıkaya, 200 bin euro bonservis ve 100 bin euro başarı bonusu karşılığında Fransa Ligue 2 takımlarından Grenoble Foot 38’in yolunu tuttu.